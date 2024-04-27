شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سدايا: رؤية 2030 دفعة قوية للتطور.. والذكاء الاصطناعي يرتبط بـ 70% من مستهدفاتها والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور تقرير رؤية المملكة 2030، أن سدايا تمثل دورها في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي. دعم رؤية 2030 في الارتباط بالذكاء الاصطناعي تبذل سدايا كافة جهودها في سبيل دعم رؤية السعودية 2030 التي يرتبط الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع 70% من مستهدفاتها، وذلك بما يُعزّز من مكانة المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ولتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة بما يطوّر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

انعكست الأدوار والإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في غضون سنوات معدودة على رقمنة الخدمات الحكومية عبر تطبيقات متقدمة استفاد منها المواطنون والمقيمون في الحصول على خدماتهم بطرق ميسرة، وأصبحت أداة لتحقيق المزيد من الطموحات والازدهار في البلاد مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية الدولية. تقدم متواصل للملكة بالمجال التقني تواصل المملكة تقدمها الدولي في المجالات التقنية الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات سمو ولي العهد حفظه الله؛ بأن تكون المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

المنجزات التي حققتها سدايا منذ إنشائها عام 2019م حتى الآن على المستوى الوطني والعالمي تؤكد تفوقها وريادتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

التفاعل الإيجابي للمواطنين مع رؤية سمو ولي العهد - أيده الله - بأهمية التحول الرقمي وانعكاسه على كافة مناحي الحياة؛ يأتي من عميق إيمانهم بهذا المشروع الحيوي الطموح الذي يسعى لجعل المملكة من مصاف دول العالم في التعاملات الرقمية ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. أعلى مؤشرات الذكاء الاصطناعي تصدرت المملكة أعلى المؤشرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ويُعد ذلك تتويجًا لجهود التحول الرقمي الذي يقوده سمو ولي العهد في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل الأعمال ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.

ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وأثرها الإيجابي في المستقبل بناءً على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد 2023؛ يؤكد بجلاء النظرة الاستشرافية الطموحة لسمو ولي العهد التي دعا خلالها إلى بناء نموذج رائد لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة عبر الجهود التي تقودها سدايا.

تكثف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من جهودها في التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها وتطوير منتجاتها في مجالات البحوث والابتكار التي تغطي كافة المجالات الحيوية من أجل خدمة البشرية.

الدمام - شريف احمد - أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية جاء بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – منذ إطلاقها في 25 أبريل 2016م، لتنطلق بلادنا نحو تنمية شاملة لَمِسَ خيراتها الجميع ورفعت مستهدفاتها من تنافسية المملكة عالمياً.وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور تقرير رؤية المملكة 2030، أن سدايا تمثل دورها في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.تبذل سدايا كافة جهودها في سبيل دعم رؤية السعودية 2030 التي يرتبط الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع 70% من مستهدفاتها، وذلك بما يُعزّز من مكانة المملكة لتصبح دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ولتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة بما يطوّر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.انعكست الأدوار والإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في غضون سنوات معدودة على رقمنة الخدمات الحكومية عبر تطبيقات متقدمة استفاد منها المواطنون والمقيمون في الحصول على خدماتهم بطرق ميسرة، وأصبحت أداة لتحقيق المزيد من الطموحات والازدهار في البلاد مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية الدولية.تواصل المملكة تقدمها الدولي في المجالات التقنية الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية وتطلعات سمو ولي العهد حفظه الله؛ بأن تكون المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.المنجزات التي حققتها سدايا منذ إنشائها عام 2019م حتى الآن على المستوى الوطني والعالمي تؤكد تفوقها وريادتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في بناء اقتصادات المعرفة لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.التفاعل الإيجابي للمواطنين مع رؤية سمو ولي العهد - أيده الله - بأهمية التحول الرقمي وانعكاسه على كافة مناحي الحياة؛ يأتي من عميق إيمانهم بهذا المشروع الحيوي الطموح الذي يسعى لجعل المملكة من مصاف دول العالم في التعاملات الرقمية ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.تصدرت المملكة أعلى المؤشرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ويُعد ذلك تتويجًا لجهود التحول الرقمي الذي يقوده سمو ولي العهد في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل الأعمال ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة.ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وأثرها الإيجابي في المستقبل بناءً على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لجامعة ستانفورد 2023؛ يؤكد بجلاء النظرة الاستشرافية الطموحة لسمو ولي العهد التي دعا خلالها إلى بناء نموذج رائد لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة عبر الجهود التي تقودها سدايا.تكثف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من جهودها في التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها وتطوير منتجاتها في مجالات البحوث والابتكار التي تغطي كافة المجالات الحيوية من أجل خدمة البشرية.