أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج التحقيق في حالات التسمم الغذائي وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بضرورة سرعة رفع نتائج التحقيق في حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية بمدينة الرياض. وشدد على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الحالات وتحديد مصدر التسمم وأسبابه.

وأكد أمير المنطقة على أهمية توفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، وضمان تلقيهم العناية الطبية المناسبة. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لضمان سلامة المستهلكين ومنع حدوث حالات تسمم غذائي مستقبلًا.

يأتي هذا التوجيه من أمير الرياض للتأكيد على أهمية التعامل الجاد والفوري مع حالات التسمم الغذائي والعمل على ضمان سلامة الأفراد وصحتهم. ويعكس التوجيه اهتمام السلطات المحلية بمتابعة القضايا الصحية وتطوير الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.