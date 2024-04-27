مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض ( www.rgu-admit.edu.sa) : جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.
وستكون مواعيد القبول على البوابة للطلاب يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق 30 / 6 / 2024 م ، ويغلق يوم الخميس 28 / 12 / 1445 هـ الموافق 04 / 07 / 2024 م، عند الساعة 12 ظهراً. فيما يبدأ التقديم للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445 هـ الموافق 01 / 7 / 2024 م وتغلق البوابة يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ الموافق 5 / 7 / 2024 م عند الساعة 12 ظهراً.
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