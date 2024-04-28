شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوافق على إلزام منسوبي الجهات الحكومية بارتداء الزي الوطني بمقر عملهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التأكيد على الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم.

وقال خادم الحرمين في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، “اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك”.

وأضاف أن الموافقة نصت على التأكيد على الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم ما عدا مَن تقتضي طبيعة عملهم وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك لبس زي مهني مُعيَّن، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.