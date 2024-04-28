تراند اليوم : هل كل شخص تجاوز الأربعين يجب أن يتناول حبة أسبرين؟.. خالد النمر يجيب

صحيفة الخليج 365: رد استشاري أمراض القلب وجراحة الشرايين الدكتور خالد النمر، على المعلومة الشائعة بشأن تناول من تجاوز الأربعين حبة أسبرين.

وقال "النمر"، في تغريدة له عبر إكس: معلومة خاطئة، كل شخص تجاوز الأربعين لازم يأخذ حبة أسبرين.

وأضاف بأن الصحيح إذا كان لديه جلطات سابقة أو دعامات شريانية أو يعتبر عالي الخطورة لحدوث الجلطة وليس لديه نزيف في المعدة فيطلب منه حينئذ أخذ الاسبرين.

وأوضح أن من يأخذ الاسبرين يجب أن يكون حَذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: "١.زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميا، ٢.جنكةد ٣.جنسنج، ٤.القسط الهندي".