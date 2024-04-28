تراند اليوم : "عرض كيفية تدمير دبابة إسرائيلية" …شاهد: الرئيس المصري يزور الأكاديمية العسكرية للجيش المصري

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لقطات من الزيارة التفقدية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي التي أجراها للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دبابة إسرائيلية

وخلال الزيارة عرضت صور للدبابة الإسرائيلية "ميركافا" ومواصفاتها ومميزاتها بعرض "باور بوينت" أثناء حصة تعليمية أمام ضباط متدربين.

وتضمن المشهد عرض دبابة ميركافا الإسرائيلية على المتدربين وكيفية تدميرها ودراسة عيوب أنظمة الحماية الخاصة بالدبابة وهو نظام "تروفي".

وتساءل مغردون عن ماذا تعني هذه الصور وما هي الرسالة التي يريد المصريون توجيهها في هذا التوقيت؟

رفح الفلسطينية

وتزامن ذلك مع التصريحات المتتالية من الجانب الإسرائيلي بقرب اجتياح رفح الفلسطينية وتحذيرات مصر من مغبة ذلك، ما دفع البعض للتعليق بان المصريين يتدربون على شئ ما، لكن ما هي الدبابة الميركافا؟

يذكر أن الميركافا هي أحدث دبابات القتال التابعة للقوات الإسرائيلية وتتميز بتصميم يوفر لطاقمها حماية إضافية تضمن نجاته في حالة تعرضها لضربة قاصمة.