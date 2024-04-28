تراند اليوم : بالفيديو: محامي الخصم يرد على محامية حليمة بولند بشأن سرقة هاتف الإعلامية من قبل موكله ..ويوضح ما كشفته التحريات عن "التسجيل الصوتي"

صحيفة الخليج 365: كشف محامي الشخص الذي رفع قضية على حليمة بولند بتهمة التحريض على الفسق والفجور، تفاصيل جديدة بشأن القضية.

وقال خلال مقطع فيديو:"موكلي تعرف على حليمة بولند بنية الزواج، وهناك فترة تعارف بينهما، وأرسلت له صور وفيديوهات مخلة".

وتابع: "محامية المدعوة قالت أن موكلي أخذ هاتف حليمة وأرسل الصور والفيديوهات الخاصة بها إلى هاتفه، ولكن ما كشفته التحريات أنه وقت إرسال الرسائل كان الهاتفين في مكانين مختلفين، هي في منزلها وهو في منزله، وذلك وفقا لحركة الأبراج". مشيرا إلى أن الصور والفيديوهات تم إرسالها على فترات مختلفة وتواريخ متفرقة.

وأكد المحامي أنه قدم تسجيلاً صوتياً للنيابة العامة يظهر صوت حليمة، وهي تحرض موكله على الفسق والفجور، مبينا أن الأخيرة قد اعترفت بصحة التسجيل.