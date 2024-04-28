تراند اليوم : " كنا نقذف السيارات بالحجارة ونجري في الشارع حفاة"... بالفيديو: نجل ملك البحرين يروي ذكريات زياراته لهجرة الحريدي بالخرج عندما كان طفلاً

صحيفة الخليج 365: روى الشيخ ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين، مراحل من طفولته وزياراته للسعودية عندما كان والده ولياً للعهد.

وقال آل خليفة مع الإعلامي عمار التقي:" كنا نروح الخرج في السعودية، عند عيال خالتنا وعيال خوالنا، في هجرة الحريدي، كان فيه مغامرات كثيرة".

وأضاف:" وقتها كان عيب تلبس نعال، كنت تركض في الشارع حافي، وتركض على الحصا، وكان عيب أيضاً نلبس غترة بدون عقال".

وتابع:" حنا كنا جالسين على أساس إننا أبناء ولي العهد، لكن ما يمشي هذا الكلام، كنا نجلس مع العيال، ويا عيال خالتي، نقعد عند غسول الفناجيل ونغسلها، ونضيف الضيفان ونقهويهم".

واستطرد:" كنا حماة الحارة، الصغار كان لهم عادات معروفة وقتها، كان الصغار يقذفون الحجارة على السيارات الغريبة، وشاركنا في الأمور هذي".