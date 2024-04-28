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الفرصة مهيأة للمزيد.. هطول أمطار على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة مهيأة للمزيد.. هطول أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المدينة المنورة اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
كان الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد مناطق المملكة حالة مطرية جديدة، تبدأ غدًا الاثنين.

طقس المناطق

وذكر أن موجة الأمطار ستكون تراكمية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بحسب ما نشره عبر حسابه على "إكس".
This is a Twitter Status يكشف توقعات الطقس على الشرقية حتى الاثنينThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.

توقعات طقس السعودية

ولفت إلى أن الحالة تشمل أجزاء من نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية.
كما تشمل أجزاء من الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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