شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة مهيأة للمزيد.. هطول أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت المدينة المنورة اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
كان الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد مناطق المملكة حالة مطرية جديدة، تبدأ غدًا الاثنين.
This is a Twitter Status يكشف توقعات الطقس على الشرقية حتى الاثنينThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.
كما تشمل أجزاء من الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).
كان الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد مناطق المملكة حالة مطرية جديدة، تبدأ غدًا الاثنين.
طقس المناطق السعوديةوذكر أن موجة الأمطار ستكون تراكمية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بحسب ما نشره عبر حسابه على "إكس".
This is a Twitter Status يكشف توقعات الطقس على الشرقية حتى الاثنينThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#الأرصاد يكشف توقعات الطقس على الشرقية حتى الاثنين#اليوم #درجات_الحرارة https://t.co/lLFUYXL1tM— صحيفة اليوم (@alyaum) April 28, 2024
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.
توقعات طقس السعوديةولفت إلى أن الحالة تشمل أجزاء من نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية.
كما تشمل أجزاء من الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).