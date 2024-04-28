شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.

وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. المستجدات الإقليمية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعى هامش المنتدى، اجتمع وزير الخارجية بنظيره النرويجي إسبن بارث ايدي، وبحث الوزيران خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.