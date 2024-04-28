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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.
وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

المستجدات الإقليمية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعى هامش المنتدى، اجتمع وزير الخارجية بنظيره النرويجي إسبن بارث ايدي، وبحث الوزيران خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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