تراند اليوم : "محتجز في غرفة تحت الأرض".. شاهد: أول صور لـ "هانيبال القذافي " من محبسه في لبنان

صحيفة الخليج 365 - وكالات: بثت قناة الجديد اللبنانية صورا قالت إنها حديثة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه "تحت الأرض" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اشتكى من ظروف احتجازه.

وأفادت القناة بأن هانيبال نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يعاني من ظروف صحية صعبة.

وذكرت القناة اللبنانية، أن "هانيبال محتجز في غرقة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حمامًا بكرسي أرضي".