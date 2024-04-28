تراند اليوم : مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية

صحيفة الخليج 365: كشفت مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال سجنه، عن تفاصيل حلم غريب رآه في منامه.

وفي تفاصيل الحلم بحسب المذكرات التي نشرتها ابنته رغد عبر حسابها في إكس، أنه كان وقت صلاة الصبح، حيث رأى وكأنه يجتمع مع مرافقيه وفجأة سقطت صرة من قماش من داخل بنطاله.

وأوضح أن الكومة كانت عبارة عن بيجامة كاملة وداخلها فانيلة، وعندما رآها أحدهم علق "كيف تتحمل كل هذا داخل بنطلونك ولا تتضايق"، ويشير إلى أنهم ضحكوا وبعدها استيقظ للصلاة.