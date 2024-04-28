تراند اليوم : بالفيديو.. سارا فلبي تروي قصة حياة جدها المستشرق عبدالله فلبي.. وأبرز إرث تركه لهم

صحيفة الخليج 365: روت الدكتورة سارا فلبي حفيدة المستشرق عبدالله فلبي، قصة حياة جدها ورحلاته بالعالم العربي وإعلانه الإسلام.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: " هو رحالة وسياسي ومستكشف استثنائي، الرجل الأوروبي والإنجليزي الذي قطع صحراء الربع الخالي، وتعلم وأتقن اللغات منها الفارسية والأوردية وغيرها".

خرائط

وتابعت:" رحلاته إلى العالم العربي بدأت حوالي عام 1915، بينما وصل إلى شبه الجزيرة العربية في الرياض في نوفمبر عام 1917، ورسم خرائط مفصلة ودون كتب، وأنجز الكثير من المهام، وكان له اهتمام خاص بالطيور، ومن الأدلة على ذلك يوجد نوع من الطيور في جنوب المملكة مسمى ب "فلبي" نسبة إليه".