شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد بجامعتي الطائف والأمير سطام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة ليوم غدٍ عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعليق الدراسة الحضوية و تحويلها في كليات فروع محافظة الأفلاج ، لتكون عن بُعد غداً.

وجاء قرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.