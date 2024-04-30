تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن لقتله آخر في منطقة الحدود الشمالية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في إحدى قضايا الجريمة التي وقعت في منطقة الحدود الشمالية.

وأفاد بيان الداخلية بأن المدعو محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي، وهو مواطن سعودي، قام بقتل بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي، وذلك بدهسه بسيارة ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وبعد التحقيق معه تبيَّن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وتم إحالته إلى المحكمة المختصة التي صدرت بحقه حكمًا يقضي بثبوت إدانته وحكم بتنفيذ القصاص عليه. وتم التأكيد على صحة الحكم من قِبَل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم وفقًا للشرع وتأكيدًا للقانون.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المتهم محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي، وهو مواطن سعودي، في منطقة الحدود الشمالية.