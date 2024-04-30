تراند اليوم : هل البكتيريا التي أصابت حالات مطعم الرياض تسبب الشلل؟ .. بالفيديو : طبيب بفيصل التخصصي يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور أشرف دادا رئيس قسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ما إذا كان التسمم النادر الذي أصاب حالات مطعم الرياض يسبب الشلل.

وقال الدكتور أشرف خلال مداخلة مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية: السم الذي تفرزه البكتيريا سام جدا ويتفاعل مع إنزيم في الجسم وهو الذي يعطي الأعصاب القوة التي تتفاعل مع العضلات ثم تتحرك العضلات وعندما تشل هذه العلاقة بين العصب والعضل يؤدي إلى ضعف وربما شلل في هذه العضلات.

وتابع: أكثر العضلات تأثرا بهذا السم هي عضلات الوجه والعين والفم وفي حالات نادرة جدا عضلات التنفس وهذه تعتبر حالة خطيرة.