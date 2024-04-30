شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات قطاع غزة مع نظيرته المكسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية الولايات المتحدة المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها. قطاع غزة والتقى وزير الخارجية، في الرياض أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.