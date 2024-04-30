السعودية | نحو مجتمع واعٍ بيئيًا: “أسبوع البيئة” يُشارك الجهات الحكومية في الحدود الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجمعية أمان البيئية، اليوم ، فعاليات تستهدف الجهات الحكومية، وعددًا من مدارس التعليم بعرعر، وتأتي ضمن برنامج وفعاليات “أسبوع البيئة “وشملت على محاضرات توعوية وتعريفية بـ “أسبوع البيئة “وتكريم شخصيات بيئية من خلال زيارتهم وتكريمهم في مقر عملهم .

وتضمنت زيارة المدارس توزيع هدايا نوعية تمثلت في 500 صندوق يحتوي على أدوات المستخدمة في الزراعة المنزلية ، وبذور عدد من النباتات الموسمية، وكتيبات تعريفية مبسطة عن الزراعة والمحافظة على البيئة بمختلف أنواعها، بهدف تعزيز وزرع قيم المحافظة على البيئة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزاعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس بندر بن صالح الهديه أن فعاليات أسبوع البيئة الذي يستمر أسبوعًا، يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وأفراد المجتمع ونشر العادات والسلوكيات الإيجابية التي تحفز على حس المسؤولية وحماية البيئة، وتعزيز الاهتمام بالغطاء النباتي والحياة الفطرية والبحرية وإدارة النفايات والحفاظ على التوازن البيئي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي اهتمت بالجانب البيئي بشكلٍ كبير .

يذكر أن فرع البيئة بمنطقة الحدود الشمالية ينظم بصورة دورية بالتعاون مع ادارة التعليم بالمنطقة البرامج والأنشطة الحيوية والتفاعلية بين الطلاب داخل نطاق المدرسة أو على مستوى المنطقة التعليمية ، التي تسهم في تحفيز الطلاب للحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها .