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تراند اليوم : أم تروي تفاصيل وفاة ابنها الطبيب بسبب لقاح أسترازينيكا.. وتوضح الآثار الجانبية التي عانى منها

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صحيفة الخليج 365: كشفت آني بيليه تفاصيل وفاة ابنها الطبيب بعد حصوله على لقاح أسترازينيكا في يناير 2021، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت أنه كان يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وفعل ما طلب منه وحصل على اللقاح لكنه فقد حياته، لافتة إلى عدم وجود داعم لعائلته.

ولفتت إلى أن ابنها وهو طبيب توفي بعد رد فعل نادر على لقاح أسترازينيكا، حسبما كشف الطبيب الشرعي، وفق ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير نهاية الشهر الماضي.

وأضافت، عانى رايت من مزيج من احتشاء جذع الدماغ، ونزيف في الدماغ، و"تجلط الدم الناجم عن اللقاح"، حيث ساءت حالته بسرعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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