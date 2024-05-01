تراند اليوم : بالفيديو.. "استشارية" تكشف أعراض الإصابة ب "الحزام الناري".. وخطورة آثاره على المريض

صحيفة الخليج 365: كشفت استشاري أمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، آثار "الحزام الناري".

ألم في المفاصل

وقالت خلال لقاء مع قناة السعودية: " الإصابة الأولى تسبب ألم شديد مثل الشعور بألم في المفاصل مستمر طول اليوم لمدة 10 أيام أو أسبوعين، والمشكلة الأكبر بعد الإصابة بالحزام الناري الذي يستمر لسنوات، ووصفه البعض بأنه أسوأ من ألم الولادة ويؤثر على جودة الحياة لأن المصابين لا يستطيعون النوم أو القيام بأعمالهم اليومية وقد يسبب ذلك لهم اكتئاب أو قلق وشعور بالضيق ويمنعهم من مواجهة المجتمع بشكل يومي".

مرحلتين

وأضافت: "المرض يمر بمرحلتين الأولى هي الطفح الجلدي المصحوب بالألم، وقد يصيب أعصاب العين ويسبب مشاكل في العين أو أعصاب الأذن والجهاز العصبي".

وتابعت:" من النادر أن يصيب المرض في المرحلة الأولى الجهاز العصبي أو الجهاز الكلوي ولكن تأتي المرحلة الثانية وهي الألم المزمن الذي يصيب نسبة كبيرة من الذين أعمارهم تتجاوز 50 عاما أو يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري".