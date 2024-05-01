تراند اليوم : شاهد.. قوة سيل حوره التاريخي في اقتلاع أشجار النخيل

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء على منصة "أكس"، فيديو يظهر قوة سيل حوره التاريخي الذي ضرب شمال مكة ،خلال الساعات الماضية ، حيث تسبب في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وأحدث خرابًا في وادي حوره في ديار المساعيد، وهو واحد من الروافد الهامة لوادي فاطمة.

تصدر الفيديو المتداول الترند الأول، في المملكة، حيث انتشر على نطاق واسع، يظهر قوة السيل وقدرته على اقتلاع أشجار النخيل التي كانت تعتبر رمزًا في المنطقة.

وجدير بالذكر، أن وادي حوره يتميز بجماله الطبيعي الساحر وثروته البيئية، وكان يعد مصدرًا هامًا للنخيل والثمار في المنطقة.