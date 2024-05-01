شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث تواليًا.. إطلاق اختبارات "نافس" في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، عن تطبيق الاختبارات الوطنية (نافس) للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 مايو 2024م.

وتهدف "نافس" قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتطبق اختبارات (نافس) لهذا العام في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في مناطق ومدن المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من مليون و 100 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة. البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الاختبارات تستهدف مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تطبق على جميع الطلبة في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس المملكة، وعلى جميع طلبة الصف الثالث الابتدائي في عينة من مدارس المرحلة الابتدائية.

وكانت الهيئة قد نفّذت -ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي (نافس)- حلقات نقاش للتهيئة والاستعداد لهذه الاختبارات، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 20 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، وبمشاركة مديري التعليم، ومديري مكاتب التعليم، ورؤساء الإشراف، وإدارات الأداء التعليمي بإدارات التعليم بالمملكة .

وتكتسب هذه الاختبارات أهمية عالية؛ إذ توظَف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي -وهو مجال نواتج التعلم- وتربط بتقويم أداء المدرسة مع مقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.

ويمكن من خلالها التعرّف على مستوى تعلّم الطلاب وتحصيلهم في القراءة، والعلوم، والرياضيات، وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، وتُنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. إدارات ومكاتب التعليم وبناء على هذه الاختبارات، يصدر عدد من التقارير العلمية التفصيلية على المستوى الوطني، وعلى مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وعلى مستوى المدارس.

كما تصدر بطاقة أداء لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم، توضح مستوى أداء الطلبة في كل منها، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وتشمل البطاقات مقارنة مع الأداء على مستوى المملكة، وعلى مستوى مكاتب وإدارات التعليم والمدارس، وتُنشر بطاقات الأداء على منصة تميز الرقمية.

وتزود هذه البيانات والتقارير صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم في المدرسة والتحصيل التعليمي للطلبة، وتساعد في رصد مستوى التقّدم والتغيير على المستويات كافة. الاختبارات الوطنية "نافس" يذكر أن الهيئة طبّقت الدورة الأولى من الاختبارات الوطنية (نافس) على عينة من الطلبة في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في العام الدراسي 2021/ 2022م، ومثلت (دورة التهيئة)، ثم طُبقت في العام الدراسي 2022/ 2023م على جميع الطلبة في الصفوف المستهدفة في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتأتي هذه الاختبارات استنادًا على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، المتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية؛ كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".