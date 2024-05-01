ملتقى القيادات برؤى نجران النسائية

أقامت جمعية «رؤى» النسائية بمنطقة نجران «ملتقى القيادات الثاني»، أمس الثلاثاء، في قاعة فندق جلوريا، بحضور مجموعة من القيادات النسائية المهمة في منطقة نجران، اللاتي ينتمين لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الربحي وغير ربحي وعدد آخر من المؤثرات وسيدات الأعمال في المنطقة.

محاور الملتقى

وكان الملتقى قد اشتمل على عدد من المحاور، التي كان أهمها:

• تعارف بين القيادات.

• ورشة عمل القيادة الذاتية.

• ⁠إعلان مبادرة «أواصــر» التي تتبناها جمعية «رؤى» النسائية التي تهدف إلى دمج المتطوعين بين الجهات لتحقيق أكبر فائدة للجهات وإعطاء مساحة لعطاء المتطوعين داخل المنطقة.

تكريم واحتفالية

وبعد ذلك قدم مجلس إدارة جمعية «رؤى» النسائية شكرها وتقديرها لكل من أسهم في إنجاح «ملتقى القيادات الثاني».