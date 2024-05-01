ملتقى القيادات برؤى نجران النسائية

محاور الملتقى
وكان الملتقى قد اشتمل على عدد من المحاور، التي كان أهمها:
• تعارف بين القيادات.
• ورشة عمل القيادة الذاتية.
• إعلان مبادرة «أواصــر» التي تتبناها جمعية «رؤى» النسائية التي تهدف إلى دمج المتطوعين بين الجهات لتحقيق أكبر فائدة للجهات وإعطاء مساحة لعطاء المتطوعين داخل المنطقة.
تكريم واحتفالية
وبعد ذلك قدم مجلس إدارة جمعية «رؤى» النسائية شكرها وتقديرها لكل من أسهم في إنجاح «ملتقى القيادات الثاني».
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