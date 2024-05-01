تراند اليوم : اتهمها بالتحرش بعامل.. قرار قضائي يحسم قضية الإعلامية المصرية منى عراقي وصاحب شركة

صحيفة الخليج 365 : أصدرت محكمة مصرية، حكماً يقضي بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تقدمه بدعوى يطالب فيها بفسخ عقد الإعلامية المصرية منى عراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

وفي التفاصيل بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية، فقد أوضح دفاع الإعلامية إن المتهم ادعى أنها تحرشت بعامل في القناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة، وذلك بهدف تهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

وأشار إلى أن المتهم قدم إلى المحكمة "فلاشة"، وعندما اطلعت المحكمة عليها رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.