شكرا لمتابعة خبر عن مرور المنطقة الشرقية: تجنبوا 3 طرق بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت إدارة مرور المنطقة الشرقية بالطرق التي يجب تجنبها بسبب الحالة المطرية التي شهدتها حاضرة الدمام والقطيف.

وذكرت إدارة المرور أنه نظراً للحالة المطرية التي شهدتها حاضرة الدمام والقطيف والتي نتج عنها ارتفاع في مستوى منسوب المياه في كثير من المواقع.

وأشار إلى أن الطرق السالكة حتى هذه اللحظة هي طريق الجبيل/ الظهران، وطريق الأمير محمد بن فهد، وطريق خادم الحرمين الشريفين، وطريق الملك خالد، وطريق الملك عبدالله، وطريق الأمير نايف.

وحثت على تجنب الطرق ومنها طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل.