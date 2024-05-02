الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في اليوم الحالي.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، مما يؤدي إلى تشكل السيول ورافقتها زخات من البرد، إضافة إلى نشاط الرياح التي قد تحمل الأتربة والغبار في بعض مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.

أما في المناطق الأخرى، من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض أجزاء من منطقة الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. ومن المتوقع أيضًا أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، وقد تتكون سحب ممطرة، وترافقها رياح نشطة في بعض مناطق الحدود الشمالية والجوف. وقد يتشكل الضباب في بعض أجزاء هذه المناطق أيضًا.

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