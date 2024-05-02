شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة والمياه والزراعة" تعدل آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل الفقرة «2» من البند «خامساً» من القرار الوزاري رقم «1/74» بتاريخ 1439/2/10 هـ، بشأن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق.

يهدف التعديل، الذي تم طرحه عبر منصة "استطلاع"، إلى إلغاء لجان النظر في مخالفات ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "66" وتاريخ 1437/2/25 هـ في جميع مناطق المملكة، وتوحيد جهة النظر في هذا الشأن.

ووفقًا للتعديل، سيتم إحالة المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى اللجنة الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وذلك لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء. تعزيز الأمن الغذائي

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الموارد المائية للمملكة، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة القطاع الزراعي.

وتُعد زراعة الأعلاف الخضراء من أكثر الزراعات استنزافًا للمياه الجوفية، حيث تستهلك كميات هائلة من المياه دون عائد اقتصادي كبير.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التعديل إلى ضمان تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بشكل أكثر صرامة وفعالية، بما يُسهم في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.