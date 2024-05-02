تراند اليوم : تنفيذ حكم القتل بالمواطن "يحيى هزازي" لارتكابه أفعالاً تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية

صحيفة الخليج 365-واس: أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في الرياض.

وجاء ببيان الداخلية: بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 22 / 10 / 1425هـ على / يحيى بن علي بن حسن هزازي - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي.

وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الخميس 23 / 10 / 1445هـ الموافق 2 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض.