3 أخطاء تبطل الدعوى العمالية

رفع الدعوى
قال المستشار القانوني سعيد سالم، إن هناك 3 شروط لابد أن تتوفر في القضية العمالية؛ منها أن تكون القضية ليست كيدية، على أن يتم رفع القضية من قبل العامل نفسه أو وكيل بوكالة شرعية، أو أن تكون الحقوق المطلوبة من قبل العامل وفق الأوراق والمستندات المقدمة.
الوصول لاتفاق
أوضح المستشار القانوني سعيد سالم أنه يحق للموظف رفع شكوى عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والانتقال للاستفادة من الخدمات الإلكترونية واختيار الأيقونة الخاصة بخدمة الشكاوى، ثم تعبئة البيانات بدقة تامة ضمن نموذج الشكوى حيال الجهة الراغب بالتقدم بالشكوى ضدها، وتوضيح الأسباب الموجبة لتقديم الشكوى، ولا بد من التأكد من دقة البيانات الموضوعة في النموذج، مشيرا إلى أن أغلب القضايا العمالية تتعلق بالمطالبة المالية، وامتناع صاحب العمل عن صرف حقوق العامل، وأضاف سالم بأنه خلال عقد الجلسة المنظورة من قبل المصلح يتم تقريب وجهة النظر ومحاولة الوصول لاتفاق قبل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية، وفي حالة تعثر الصلح يتم إحالتها للمحاكم العمالية في المناطق، وبالعادة يصدر ناظر القضية الحكم في صالح العامل في حال تم التأكد من الدعوة ومن أنها مكتملة الأركان.
القضايا المنجزة والأحكام
- الرياض
12873
12231
- مكة المكرمة
10400
10034
- الشرقية
6034
6.133
- المدينة المنورة
2918
2926
- القصيم
2067
2037
- عسير
2400
2246
- حائل
1307
1241
- جازان
820
775
- نجران
915
868
- الجوف
689
652
- تبوك
690
639
- الحدود الشمالية
371
345
- الباحة
285
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