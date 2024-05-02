3 أخطاء تبطل الدعوى العمالية

بلغت القضايا المنجزة لدى المحاكم العمالية 41.866 بأحكام بلغت 40.260، تصدرتها منطقة الرياض بـ 12873 قضية و12231 حكما، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 10400 قضية و10034 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.133 قضية و6.034 حكما، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 2926 قضية منجزة و2918 حكما، ثم منطقة القصيم بـ 2067 قضية و2037 حكما، وذلك وفقا للمؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2024.

رفع الدعوى

قال المستشار القانوني سعيد سالم، إن هناك 3 شروط لابد أن تتوفر في القضية العمالية؛ منها أن تكون القضية ليست كيدية، على أن يتم رفع القضية من قبل العامل نفسه أو وكيل بوكالة شرعية، أو أن تكون الحقوق المطلوبة من قبل العامل وفق الأوراق والمستندات المقدمة.

الوصول لاتفاق

أوضح المستشار القانوني سعيد سالم أنه يحق للموظف رفع شكوى عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والانتقال للاستفادة من الخدمات الإلكترونية واختيار الأيقونة الخاصة بخدمة الشكاوى، ثم تعبئة البيانات بدقة تامة ضمن نموذج الشكوى حيال الجهة الراغب بالتقدم بالشكوى ضدها، وتوضيح الأسباب الموجبة لتقديم الشكوى، ولا بد من التأكد من دقة البيانات الموضوعة في النموذج، مشيرا إلى أن أغلب القضايا العمالية تتعلق بالمطالبة المالية، وامتناع صاحب العمل عن صرف حقوق العامل، وأضاف سالم بأنه خلال عقد الجلسة المنظورة من قبل المصلح يتم تقريب وجهة النظر ومحاولة الوصول لاتفاق قبل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية، وفي حالة تعثر الصلح يتم إحالتها للمحاكم العمالية في المناطق، وبالعادة يصدر ناظر القضية الحكم في صالح العامل في حال تم التأكد من الدعوة ومن أنها مكتملة الأركان.

القضايا المنجزة والأحكام

- الرياض

12873

12231

- مكة المكرمة

10400

10034

- الشرقية

6034

6.133

- المدينة المنورة

2918

2926

- القصيم

2067

2037

- عسير

2400

2246

- حائل

1307

1241

- جازان

820

775

- نجران

915

868

- الجوف

689

652

- تبوك

690

639

- الحدود الشمالية

371

345

- الباحة

285

240