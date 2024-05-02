بالأسماء.. وزير التعليم يجري أكبر حركة تعيينات جديدة بالمملكة

أعلن يوسف البنيان، وزير التعليم، اليوم الأحد، عن سلسلة كبيرة من التغييرات والتعيينات في وزارته، وذلك في إطار رؤية 2023 لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.

تضمنت القرارات الجديدة التي اتُخذت في إطار هيكلة الوزارة الشاملة، تعيين عدد من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والتعاون الدولي. تم تعيين أربع نساء في مناصب مدير عام في الوزارة.

تم تكليف الوليد بن فهد السناني كوكيل لوكالة الشؤون القانونية والسياسات. وتم تعيين الدكتور ناصر بن محمد العقيلي كوكيل للتعاون الدولي. وتم تكليف الدكتور محمد بن إبراهيم القضيب كوكيل لوكالة التعليم الخاص. وتم تعيين المهندس عبدالرحمن بن ناصر الهاجري كوكيل لوكالة الاستثمارات. وتم تكليف الدكتور سعد بن عواض الحربي كوكيل لتنمية قدرات الطلاب ووكالة الطفولة المبكرة. وتم تعيين الدكتور عبدالرحمن بن علي العمري كمساعد لوكيل وكالة التعاون الدولي.

في إطار القرارات الجديدة، تم أيضًا تكليف عواطف بنت فهد الحارثي كمستشارة لمساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار. وتم تكليف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعات كمستشار لنائب الوزير للتعليم العام. وتم تعيين الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني كمستشار للأمين العام لمجلس شؤون الجامعات. وتم تكليف حمد بن ناصر الوهيبي كأمين عام لأمانة إدارات التعليم. وتم تعيين رائد بن علي الأشقر كمدير عام لمكتب تحقيق الرؤية. وتم تكليف عارف بن راقي المقاطي كمدير لإدارة مراقبة المخزون بوكالة الخدمات المشتركة.

واستمرت القرارات في تكليف العديد من الأشخاص في مناصب إدارية رفيعة المستوى في الوزارة، بما في ذلك إسراء بنت محمد السعيد كمديرة لإدارة الشؤون الصحية المدرسية، وجواهر بنت حمد يوسف كمديرة عامة للإدارة العامة لبرامج المعمل والتوظيف، ومحمد بن عبدالله العبداللطيف كمدير عام للإدارة العامة للتدريب المهني والتقني.

يهدف هذا التغيير الشامل إلى تعزيز جودة التعليم في المملكة العربية السعودية وتطوير القطاع التعليمي بما يتوافق مع رؤية 2030. ويعكس أيضًا التزام الوزارة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات القيادة والتطوير التعليمي.