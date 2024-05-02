أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارًا بإدانة 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهم غرامة مالية بلغت 42.9 مليون ريال. وأوضحت اللجنة أن المدانين قاموا بالتداول غير المشروع في الأسهم خلال الفترة من 4 مايو 2020 وحتى 20 مايو 2021، باستخدام محافظ الاستثمار الخاصة بهم ومحافظ استثمارية لمستثمرين آخرين تديرها شركة يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن المحمود وخالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي. ويشمل قرار الإدانة الأشخاص التالية أسماؤهم: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب

نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي

ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي

مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي

يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود

سحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم

تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل

محمد بن زيد بن محمد التميمي

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي

عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري

خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تدين 13 مستثمراً وتفرض عليهم غرامة قدرها 42.9 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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