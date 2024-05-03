تراند اليوم : "ماحدش يقول لي المسامح كريم" .. بالفيديو: أول تعليق من الإعلامية المصرية ياسمين عز بعد حصولها على حكم قضائي ضد "نيشان"

صحيفة الخليج 365: علقت الإعلامية المصرية، ياسمين عز، على حصولها على حكم قضائي ضد الإعلامي اللبناني نيشان.

حكم قضائي

وقالت خلال برنامجها على قناة الحياة :" فاكرين القضية اللي رفعتها على نيشان في دبي، كسبتها وربحتها، صدر الحكم في 29 إبريل الماضي بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم".

رفض الصلح

وتابعت:" رفضت كل المحاولات المستميتة للصلح، ومحدش يقول لي المسامح كريم.. المسامح كريم دا برنامج نتفرج عليه وأحنا بناكل فنتوش إنما أنا حقي مسيبوش".

تعويض

وأضافت:" هطلب تعويض برقم كبير جدا، وأي مبلع سأتبرع به للأعمال الخيرية، وأنا مش محتاجة فلوس أنا في زحام من النعم، ورفعت القضية عشان تكون عبرة لمن لا يعتبر".

قضية أخرى

وأردفت:" رفعت قضية أخرى ضد نيشان في مصر، والجلسة قريب، وكنت عملهاله مفاجأة، وقلت أول ما أكسب قضية دبي هقوله على قضية مصر، على قد ما قلت حوارات على قد القضايا".

وأضافت:" أخذ الحق حرفة، والتقل صنعة، دي لعبتي، عاوز ترند خده بس بعيد عن حتتي"، وأردفت:" بالنسبة لموضوع دبي أنا مكنتش معزومة في بيتكم، عشان تقول جيتي ولا مجتيش، تأخرتي ولا متأخرتيش، ونحن كإعلاميين كبار نتعامل مع الحدث وحضور ضيف أو عدم حضوره لن ينقصنا أو يزودنا، وبلاش المساس بالآخرين من أجل التريند".

تصريح نيشان

وكان الإعلامي "نيشان" سخر من عدم حضور "ياسمين" جلسة "الإعلام والترند"، وقال:" ضيفتي اللي دعوها لم تحضر ولم تعتذر واصفًا الأمر على حد قوله بـ "عيب وقلة تقدير لكل الناس اللي موجودة" وتابع: "ولا يمكن بتحضر صوتها الشتوي".