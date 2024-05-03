تراند اليوم : "لإيمانهم بالخرافة" .. شاهد: ربط هندي ميت في نهر مقدس لدى الهندوس لاعتقادهم أن المياه ستعيده للحياة!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام أسرة هندية بربط جثة شاب في نهر الغانج ، لإيمانهم بخرافة أن وضع جثة بالنهر المقدس لدى الهندوس سيٌعيدها للحياة .

وأظهر الفيديو الشاب الذي توفي بسبب لدغة ثعبان ، حيث تم ربطه بالحبل من الجزء العلوي بجسده ، وإدخاله في "نهر الغانج " النهر المقدس لدى الهندوس ، فيما يقف العشرات من أفراد أسرته وسكان المنطقة على طرف النهر انتظارا لإعادته للحياة مرة أخرى .

وكشفت وسائل إعلام أن أفراد العائلة انتظروا مرور يومان ، واكتشفوا أن ابنهم لا يزال جثة هامدة ولم يعد للحياة .