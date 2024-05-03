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تراند اليوم : "لإيمانهم بالخرافة" .. شاهد: ربط هندي ميت في نهر مقدس لدى الهندوس لاعتقادهم أن المياه ستعيده للحياة!

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام أسرة هندية بربط جثة شاب في نهر الغانج ، لإيمانهم بخرافة أن وضع جثة بالنهر المقدس لدى الهندوس سيٌعيدها للحياة .

وأظهر الفيديو الشاب الذي توفي بسبب لدغة ثعبان ، حيث تم ربطه بالحبل من الجزء العلوي بجسده ، وإدخاله في "نهر الغانج " النهر المقدس لدى الهندوس ، فيما يقف العشرات من أفراد أسرته وسكان المنطقة على طرف النهر انتظارا لإعادته للحياة مرة أخرى .

وكشفت وسائل إعلام أن أفراد العائلة انتظروا مرور يومان ، واكتشفوا أن ابنهم لا يزال جثة هامدة ولم يعد للحياة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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