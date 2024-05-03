شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": ارتفاع عدد الأطباء السعوديين بنسبة 62.6% خلال السنوات الخمس الماضية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وزارة الصحة عن زيادة ملحوظة في عدد الوظائف الصحية التي يشغلها السعوديون خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك مقابل انخفاض في أعداد الوظائف التي يشغلها الوافدين.
وبحسب التقرير، فقد شهدت مهنة التمريض والقبالة أيضًا زيادة ملحوظة في عدد السعوديات العاملات في هذا المجال، حيث ارتفع عددهن من 62685 ممرضة وقابلة سعودية في عام 2018 إلى 71037 ممرضة وقابلة سعودية في عام 2022، أي بزيادة بنسبة 13,3%. بينما انخفض عدد هيئة التمريض والقابلات من غير السعوديات من 42788 إلى 34846 خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 18,6%.
وبشأن الصيدلة، فقد شهدت المهنة زيادة في عدد الصيادلة السعوديين من 3740 صيدليًا سعوديًا إلى 4527 صيدليًا سعوديًا خلال السنوات الخمس الماضية. بينما انخفض عدد الصيادلة غير السعوديين من 266 صيدليًا إلى 119 خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 55.3%.
ويُشار إلى أن إجمالي عدد الأطباء بوزارة الصحة بلغ خلال عام 2022 62640 طبيبًا، منهم 55487 طبيبًا بشريًا و7153 طبيب أسنان. بينما بلغ عدد طاقم التمريض والقابلات 105883 ممرضًا وقابلة، بينهم 104228 ممرضًا وممرضة و1655 قابلة. أما إجمالي عدد الصيادلة فقد بلغ 4646 صيدليًا. بينما بلغ إجمالي عدد الفئات الطبية المساعدة بوزارة الصحة 79637 كادرًا طبيًا مساعدًا بنهاية عام 2022.
ارتفاع ملحوظ بعدد الأطباء السعوديينوأوضحت إحصائية رسمية حصلت عليها "اليوم" حول القوى العاملة الصحية السعودية في مرافق الوزارة، أن عدد الأطباء السعوديين قد ارتفع بشكل كبير من 20252 طبيبًا سعوديًا في عام 2018 إلى 32937 طبيبًا في عام 2022، أي بمعدل زيادة هائل بلغ 62,6%. بينما شهد عدد الأطباء غير السعوديين انخفاضًا من 30342 طبيبًا في عام 2020 إلى 29703 أطباء في عام 2022.
وبحسب التقرير، فقد شهدت مهنة التمريض والقبالة أيضًا زيادة ملحوظة في عدد السعوديات العاملات في هذا المجال، حيث ارتفع عددهن من 62685 ممرضة وقابلة سعودية في عام 2018 إلى 71037 ممرضة وقابلة سعودية في عام 2022، أي بزيادة بنسبة 13,3%. بينما انخفض عدد هيئة التمريض والقابلات من غير السعوديات من 42788 إلى 34846 خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 18,6%.
الفئات الطبية المساعدةوتشمل الإحصائية أيضًا زيادة في عدد الفئات الطبية المساعدة السعوديين، حيث ارتفع عددهم من 65515 كادرًا طبيًا مساعدًا سعوديًا في عام 2018 إلى 76963 سعوديًا في عام 2022، أي بمعدل زيادة بلغ 17,5%. بينما انخفض عدد الفئات الطبية المساعدة من غير السعوديين من 4015 إلى 2674 خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض قدرها 33.4%.
وبشأن الصيدلة، فقد شهدت المهنة زيادة في عدد الصيادلة السعوديين من 3740 صيدليًا سعوديًا إلى 4527 صيدليًا سعوديًا خلال السنوات الخمس الماضية. بينما انخفض عدد الصيادلة غير السعوديين من 266 صيدليًا إلى 119 خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 55.3%.
ويُشار إلى أن إجمالي عدد الأطباء بوزارة الصحة بلغ خلال عام 2022 62640 طبيبًا، منهم 55487 طبيبًا بشريًا و7153 طبيب أسنان. بينما بلغ عدد طاقم التمريض والقابلات 105883 ممرضًا وقابلة، بينهم 104228 ممرضًا وممرضة و1655 قابلة. أما إجمالي عدد الصيادلة فقد بلغ 4646 صيدليًا. بينما بلغ إجمالي عدد الفئات الطبية المساعدة بوزارة الصحة 79637 كادرًا طبيًا مساعدًا بنهاية عام 2022.