تراند اليوم : بالقرب من الشرطة.. شاهد.. أمريكي يطلق النار على آخر ويرديه قتيلا في مدينة شيكاغو ويلوذ بالفرار

صحيفة الخليج 365 : شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، وقوع حادثة مروعة خلال الساعات الماضية، والتي أثارت الرعب والقلق لدي السكان، حيث أقدم ملثم على إطلاق أعيرة نارية على شخص وقتله في الحال.

ووثق فيديو متداول على منصة " أكس"، الجريمة المروعة التي حدثت بالنهار أمام الجميع، حيث أظهر لحظة اغتيال شخص على يد الجاني، ثم قفز الجاني في سيارة رفيقه ولاذا بالفرار.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، بين رواد المنصة، حيث يوضح اللحظات المرعبة التي شهدها سكان المنطقة، حيث تم تصوير الجاني وهو يقوم بإطلاق النار على ضحيته قبل أن يقفز في سيارة انتظره رفيقه، وبينما كانوا يهربون، لاحظت سيارة شرطة الحادث وبدأت مطاردتهم بشكل فوري.