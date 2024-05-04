شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض: إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة الرياض اليوم الجمعة ، عن إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض ، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات .

وقالت الأمانة في بيان رسمي لها : ” في بيان إلحاقي اليوم في تاريخ 26 أبريل 2024م الموافق 17 شوال 1445هـ ، بشأن رصد حالات تسمم غذائي بناء على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في منطقة الرياض ، والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة ، تفيد الأمانة بصدور تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي بإدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض ، يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م، لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة ، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات”.

وتابعت : ” واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 1427هـ، ووفقاً لعدد الحالات المسجلة ، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظامًا ، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة ، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها ” .

كما تشيد الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيق والعمل المشترك ، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة ؛ حيث ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات، وتؤكد أمانة منطقة الرياض -ولله الحمد- على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم ، والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه ، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري ، نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى للجميع السلامة الدائمة”.