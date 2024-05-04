تراند اليوم : هل تقطيع اللحوم والخضار على طاولة واحدة يسبب تسمم غذائي؟.. بالفيديو.. اختصاصية تجيب وتكشف المأكولات الأكثر إصابة بالتسمم

صحيفة الخليج 365: قالت اختصاصية التغذية، رويدة إدريس، أن استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تجهيز الخضار قد يسبب تسمما غذائيا.

وأضافت رويدة إدريس خلال ظهورها على قناة الاخبارية، أن تناول اللحم دون نضوجه بشكل كامل أو البيض النيئ يسبب تلوث غذائي.

وتابعت أن مندوبي طلبات توصيل الطعام يفتقرون إلى شروط السلامة الصحية، حيث يمكن رؤية الطعام داخل دبابات التوصيل ومكشوفة في الشوارع.

وأشارت إلى أن هناك أطعمة يكثر فيها التسمم الغذائي مثل، المأكولات التي تحتوي على صوص أو مخللات، والمأكولات النيئة.

واختتمت أنه في حال طلب المأكولات من المطاعم وتناولها في المنزل، يجب وضع الصوص أو المخللات عليها.