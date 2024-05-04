شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إن المملكة تُجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.

‎وقال وزير الخارجية ، أن المملكة تُشدد على توفير ممرات إنسانية آمنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

‎ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إلى جامبيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.