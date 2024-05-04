العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي"، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.
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