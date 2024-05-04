تراند اليوم : خبراء يكشفون أفضل وقت لتناول الكالسيوم للوقاية من أمراض القلب.. والنسبة التي يحتاجها الجسم يوميا

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن توزيع الكالسيوم، بين الفطور والعشاء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقت تناول الكالسيوم

ووجدت دراسة أجراها الخبراء أن تقليل تناول الكالسيوم بنسبة 5% على العشاء وزيادة تناوله في وجبة الفطور بنسبة 5%، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6%. حسب نيويورك بوست.

هرمونات

ونقلت صحيفة "ميديكال نيوز توداي" عن ميلاني ميرفي ريختر، اختصاصي التغذية قوله: "من منظور نمط الساعة البيولوجية، تشير الأبحاث إلى أن امتصاص الكالسيوم قد يكون أعلى قليلا خلال النهار لأن بعض الهرمونات المطلوبة لاستقلال الكالسيوم مثل هرمون الغدة الدرقية، على سبيل المثال، تميل أيضا إلى أن تكون أعلى خلال ساعات النهار".

نسبة

وتوصي مؤسسة "مايو كلينك" الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 70 عاما والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما باستهلاك 1000 مغ من الكالسيوم يوميا، بينما يجب أن يحصل الرجال بعمر 71 عاما فما فوق والنساء بعمر 51 عاما وما فوق على 1200 مغ.