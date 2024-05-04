تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل امرأة بعد محاولة لص سرقة سيارتها والهروب بها عند محطة وقود في أمريكا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل فتاة بعدما حاول لص سرقة سيارتها، خلال تعبئة الوقود، في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تقف بجانب سيارتها داخل محطة وقود، ثم جاءت سيارة أخرى وخرج من داخلها شخص ثم قام بركوب سيارة الفتاة وكانت مفاتيح السيارة بالداخل.

وعلى الفور قامت الفتاة بالقفز فوق سيارتها قبل أن يتحرك بها السارق وأمسكت بالمساحات الأمامية للسيارة حتى لا تسقط على الأرض، حسبما أبان الفيديو.

وحاول السارق الهروب بالسيارة لكنه لم يستطع بسبب قوة تمسك الفتاة، حتى تمكنت في النهاية من إخراجه منها واستعادة السيارة.