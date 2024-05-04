تراند اليوم : بالفيديو .. راشد الماجد يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بأسبوعين

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان راشد الماجد، تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بأسبوعين.

وقال خلال مداخلة مع قناة العربية: "خبر وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، كان مفجع ولم أستوعب حتى الآن، ولكن هذا قضاء الله وقدر والله يرحمه ويغفر له".

وتابع: "تحدثت مع الأمير رحمه الله في مكالمة مطولة قبل أسبوعين، وتناقشنا في موضوع عمل جديد نجهزه منذ 3 أشهر". لافتا إلى أن الأمير، علق على العمل الجديد قائلا: "يا ليت كل قصائدي تغنيها أنت".

وأضاف: "نحتاج إلى شهور للحديث عن الأمير بدر بن عبدالمحسن فهو كان إنسان وشاعر عظيم".