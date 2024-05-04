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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني مشروع حفر 6 آبار للمياه متوسطة العمق تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كوارا بجمهورية نيجيريا الاتحادية.
ويصل عمق كل بئر 80 متراً وما فوق، ومجهزة بخزانات بسعة 5.000 لتر، يستفيد منها 30 ألف فرد.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لهذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية من المياه.
فيما وزّع المركز أمس الأول 370 سلة غذائية في منطقة شانقلا بإقليم خيبربختون خوا في باكستان، استفاد منها 2.590 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا للتخفيف من معاناتهم.
ويصل عمق كل بئر 80 متراً وما فوق، ومجهزة بخزانات بسعة 5.000 لتر، يستفيد منها 30 ألف فرد.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لهذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية من المياه.
مساعدات باكستانوفي باكستان، وزع المركز أمس الأول 800 حقيبة إيوائية في منطقتي جارسده ودير العليا بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 5.600 فرد من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
فيما وزّع المركز أمس الأول 370 سلة غذائية في منطقة شانقلا بإقليم خيبربختون خوا في باكستان، استفاد منها 2.590 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
المشاريع الإغاثيةمن ناحية أخرى، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 43 مهمة إسعافية الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا للتخفيف من معاناتهم.