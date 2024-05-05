تراند اليوم : تعرف على سيرة من حياة الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن ونبذة من رحلته التعليمية

صحيفة الخليج 365: توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم، عن عمر يناهز الـ75 عاماً.

سيرة ذاتية

الأمير بدر بن عبد المحسن هو الابن الثاني من أبناء الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود والدته هي الأميرة وضحى الحمود الفيصل الحمود الرشيد الشمري شاعر معروف على الساحة السعودية والعربية.

مراحل تعليمية

درس مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما أنه درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية

وقد التقى أثناء فترة دراسته بهذه الدول بعدد من الرواد والأدباء والمفكرين والفنانين مثل الشاعر أحمد رامي و محمد عبد الوهاب و محمد الموجي وعبد الحليم حافظ وغيرهم.

الجمعية السعودية الثقافية

في نهاية الستينيات و مطلع السبعينات من القرن الماضي أصبح رئيسا للجمعية السعودية للثقافة والفنون حيث اضفى عليها العديد من الأفكار وكان له أثر في تطوير هذه الجمعية و الرقي بها.

أعمال فنية

له أعمال كثيرة مع كبار الفنانين كطلال مداح وعبدالمجيد عبدالله وخالد عبدالرحمن وعبادي الجوهر ومحمد عبده وغيرهم.