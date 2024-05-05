تراند اليوم : هل دخل " عائض القرني " في التنظيم السري لجماعة الإخوان والسرورية؟.. شاهد رد الداعية

صحيفة الخليج 365: أكد الدكتور عائض القرني، عدم انتمائه للإخوان أو أي تنظيم أو جماعة أخرى.

الإخوان والسرورية

وقال خلال لقاء مع قناة mbc:"والله ما دخلت في أي تنظيم سري لا إخوانيا ولا سروريا، وحاورت الإخوان 3 سنوات في السجون، فهل هناك سروري يحاور الإخوان!".

وأردف:" الملك دعاني وقال لي" أنت محل ثقة"، وولي العهد دعاني وسمعني وقال لي" أنت محل ثقة".

حسن البنا

وتابع:" قلت لأحد كبار العلماء " يقول البعض عني أني سروري"، فقال لي:" الناقم والحاسد لو أخرج حسن البنا من قبره وقال عائض القرني مو إخواني، لقال متفق مع حسن البنا قبل ما يخرج من قبره".

خطأ ووهم

وأضاف:" جماعة الإخوان أخطأت في حق أمة ومنهج، 90 سنة يعيشون في الوهم، يقولون نبغى نحكم بالشرع، وحكموا في مصر 100 مليون ثم قال رئيسهم مرسي ما نحكم بالشرع، لأن الشعب المصري غير مهيأ للحكم بالشرع.. تبغون ينزل جبريل مرة ثانية لتحكموا بالشرع!؟ .

ووجه حديثه للإخوان قائلا:"واجب شرعي أنكم تعلنون حل الجماعة، واتركوا الشباب يطلبون العلم ويسيرون على منهج السلف الصالح".