بحث تمكين ذوي الإعاقة أكاديميا وشراكات مع قطاعات التوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبحث فرص تمكين ذوي الإعاقة أكاديميا وعقد شراكات مع قطاعات التوظيف، نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الأول، ندوة بعنوان «دور الجامعة في التمكين الأكاديمي والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك في صالة الأنشطة الطلابية بالعمادة ، بمشاركة خبراء في مجال الإعاقة.

وأكدت الندوة أهمية دور الجامعة في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لذوي الإعاقة وتمكينهم من دخول سوق العمل من خلال مخرجات التعليم والتدريب، وعقد شراكات مع مختلف قطاعات التوظيف.

وأشادت المدير الأكاديمي لمعهد يانغ تان في جامعة كورنيل بولاية نيويورك الأمريكية البروفيسور سوزان برويير خلال الندوة بجهود الجامعة في رعاية ذوي الإعاقة.

بدوره أكد عميد شؤون الطلاب في الجامعة، الدكتور مهند عابد، أن العمادة، ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، تسعى جاهدة لضمان حصول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على بيئة تعليمية متكافئة، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الفرص التعليمية والاجتماعية والثقافية التي تقدمها الجامعة ، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين العديد من المشاريع الخاصة بالطلاب من ذوي الإعاقة، ومنها مشروع «أرني الطريق» ومشروع «الدايزي فورمات» ومشروع معرض «الحياة على عجلات»، والتي تُعدّ من برامج رؤية المملكة 2030 التي تنفذها الجامعة.

واستعرضت الندوة حصول الجامعة على جائزة «الزيرو بروجكت العالمية» للمرة الثالثة على التوالي، وذلك عن مبادرة «نحن نسمعكم: السنة التأهيلية للصم».

أبرز المساعي لدعم ذوي الإعاقة: