شكرا لقرائتكم خبر عن من 9 صباحا.. عوالق ترابية تؤثر على الرؤية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status البرتقالي .. تنبيه من هطول This is a Twitter Status على This is a Twitter Status تستمر حتى هذا التوقيتThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللتفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة على محافظتي العُلا وخيبر.وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تتراوح سرعتها بين 49-40 كم/ساعة.