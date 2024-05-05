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من 9 صباحا.. عوالق ترابية تؤثر على الرؤية في المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status البرتقالي .. تنبيه من هطول This is a Twitter Status على This is a Twitter Status تستمر حتى هذا التوقيتThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للتفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) كان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة على محافظتي العُلا وخيبر.
وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تتراوح سرعتها بين 49-40 كم/ساعة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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