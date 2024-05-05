شكرا لقرائتكم خبر عن من 9 صباحا.. عوالق ترابية تؤثر على الرؤية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status البرتقالي .. تنبيه من هطول This is a Twitter Status على This is a Twitter Status تستمر حتى هذا التوقيتThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للتفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تتراوح سرعتها بين 49-40 كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. This is a Twitter Status البرتقالي .. تنبيه من هطول This is a Twitter Status على This is a Twitter Status تستمر حتى هذا التوقيتThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للتفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة على محافظتي العُلا وخيبر.
#الإنذار البرتقالي .. تنبيه من هطول #أمطار على #الرياض تستمر حتى هذا التوقيت#اليوم | #حالة_الطقس | #طقس_السعودية | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) May 4, 2024
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وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تتراوح سرعتها بين 49-40 كم/ساعة.