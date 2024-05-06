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تراند اليوم : شاهد.. طبيب مصري: حليب البقر سم قاتل.. وحليب الإبل شفاء وبوله خالي من السموم!

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صحيفة الخليج 365: حذر طبيب السموم الإكلينيكية الدكتور كريم علي، من تناول الحليب البقري، كاشفا عن تأثيره السلبي على صحة الإنسان.

وقال علي خلال لقاء ببرنامج "عالسيف": الحليب البقري سم قاتل، وبول الإبل لا يوجد به سموم، موضحا: حليب الجمل الطازج فيه شفاء.

وأبان: بروتين كازين الموجود في الحليب البقري يزود التهابات الجسم ويغذي الخلايا السرطانية ويزيد الوزن ويؤخر الهضم، مشيرا: حليب الأبقار لما الكازين يزيد له علاقة بسكر "التايب وان" عند الأطفال.

وأكمل: الحليب وصفة ربانية لنمو حيوان أو بني آدم فهو وجبة تسمين، مضيفا: الناس اللي عندها إمساك أو جيوب أنفية أو انتفاخ أو حب شباب تبطل تشرب حليب.

وتابع: جرب تمتنع عن تناول الحليب والجلوتين الموجود في المخبوزات لمدة 3 شهور ستجد جسمك بينضف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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