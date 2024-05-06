بالفيديو والصور: إحباط تهريب أكثر من 27 كيلو من مادة الكوكايين عُثر عليها في إرسالية بطاطس في ميناء جدة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة.

وعُثر على الكوكايين، الذي بلغ وزنه 27.636 كيلوجرام، مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس قادمة إلى المملكة عبر الميناء.

وبحسب بيان رسمي من الهيئة، فقد تم اكتشاف الكوكايين خلال عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة.

ووُجدت الكمية المضبوطة من الكوكايين مخبأة بداخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية.

وأكدت الهيئة على حرصها على مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المملكة.

وتدعو الهيئة جميع المواطنين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي معلومات أو أعمال مشبوهة قد تتعلق بعمليات تهريب المخدرات.

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