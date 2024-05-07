تراند اليوم : مصر تعتبره منطقة عازلة... شاهد: آليات عسكرية إسرائيلية تدخل محور "فيلادلفي" لأول مرة منذ 2005

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو دخول آليات عسكرية إسرائيلية "محور فيلادلفي" لأول مرة منذ عام 2005، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس

و"محور فلادلفي" هو عبارة عن شريط أرضي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومتر، يقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري.. ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة. ويقع بالكامل فى المنقطة منزوعة السلاح (ج) التي نصت عليها المعاهدة.

ويعتبر "محور فيلادلفي" منطقة عازلة وفقا لما نصت عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضى الفلسطينية إلى مصر، كما تنص المعاهدة على أن تنشر مصر عددا من قواتها فى المنطقة لتأمينها وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.

فى عام 2005 عندما غادرت القوات المحتلة والمواطنون الإسرائيليون قطاع غزة، اضطرت إلى الانسحاب أيضًا منه ومن معبر رفح، ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.